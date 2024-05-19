إيران: أعضاء بالحكومة غادروا لمتابعة البحث عن مروحية الرئيس

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن أعضاء في مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن مروحية الرئيس رئيسي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

تعرضت مروحية الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفد مرافق له، الأحد، لحادث "هبوط صعب"، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن أحد مرافقي الرئيس الإيراني أفاد بأن الآمال الكبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

وكان وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وفي سياق آخر، ذكر التلفزيون الإيراني، منذ قليل بأن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت رويترز أن التقارير الأولية تشير إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد بقازان

وفي سياق متصل، صرح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان في أكتوبر المقبل.

وقال في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي “نعم، نؤكد أن الرئيس الإيراني الدكتور رئيسي تمت دعوته، ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى يشارك، بصفته رئيس جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك عضوا جديدا في البريكس”.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في قازان يومي 14 و19 مايو الجاري، ويقام هذا العام للمرة الخامسة عشرة.

منتدى قازان هو منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وبموجب مرسوم من الرئيس الروسي، حصل المنتدى على الصفة الفيدرالية في عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين.