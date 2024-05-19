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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسن مصطفى يتعرض لوعكة صحية في مقر الأهلي بالشيخ زايد

حسن مصطفى
حسن مصطفى

شهدت الساعات القليلة الماضية تعرض رئيس الاتحاد الدوري لكرة اليد حسن مصطفى، لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

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وسادت حالة من القلق بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ومجلس الإدارة، بعدما سقط حسن مصطفى بعد تعرضه للإجهاد، وهو ما استدعى نقله للمستشفى من خلال سيارة الإسعاف.

ويتواجد حاليًا حسن مصطفى في المستشففى القريبة من فرع الأهلي بالشيخ زايد، حيث أجرى فحوصات طبية شاملة حاليا، من أجل الاطمئنان على حالته بشكل كامل.

وكان حسن مصطفى، قد قام بتمثيل العديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي ومنتخب مصر كلاعب، ومن ثم تطرق لمجال التدريب والتحكيم، قبل أن ينتقل للعمل الإداري بالاتحاد المصري لكرة اليد، حتى تقلد منصب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

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