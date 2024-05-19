تحرير 98 محضرًا تموينيًّا خلال حملات على أسواق الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، الوحدة المحلية بأبوخليفة، جهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملة في مركز ومدينة فايد،عن ضبط4 مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بـ2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق،خارج منظومة الدعم؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخازن وبه كمية تقدر بـ21 شيكارة (طن تقريبًا) دقيق بلدي مدعم، وبمركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط مخبزين سياحيين وبهم كمية تقدر بـ ربع طن دقيق بلدي مدعم.

وتمكنت الحملات من تحرير 19 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، محضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، محضر لسلع مجهولة المصدر،13 محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر تصرف وتجميع، 12 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨