المحكمة تبرأ الفنان مصطفى كامل.. تفاصيل

أيدت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، براءة الفنان مصطفى كامل في اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، في القضية رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية.

وكان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق اتهم مصطفى كامل بالسب والقذف، وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة التي قضت بعد نظر الدعوى ببراءة مصطفى كامل مما هو منسوب إليه

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (4) قضايا إتجارفى المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4متهمينلـ "2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.