أشرار كوم غراب يُحولون حفل الزفاف لذكرى حزينة ‏

حوّل الأشرار في قصتنا حفلاً للزفاف إلى ذكرى حزينة ستظل تُطارد أصحاب الفرح حتى ختام أعمارهم.

تغلغل الحقد في نفوس الأشقياء، ولم يُراعوا حقوق الجيرة، وسيطر عليهم الشيطان فأقدموا على جريمتهم السوداء.

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اتهامات النيابة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 1 يناير 2016 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام.

وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وفرض السطوة عليه.

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني عليه سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً، وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء مستخدمين ذلك السلاح، الأمر الذي ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.

ووقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً وطلقات.

وأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الخاصة مدة لاتزيد عن 21 يوماً.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة ليوم 1 يناير 2016، حينما تواجد المجني عليه محمد علام في حفل زفاف شقيقته بالساحة الشعبية كوم غراب بدائرة مصر القديمة.

حينها فوجيء المجني عليه بالأشقياء الثلاثة يُباغتونه، وكان أحدهم يحمل سلاحاً نارياً، وطلب الجُناة إنهاء حفل الزفاف فوراً.

ورفض المجني عليه ذلك الطلب الغريب، فثارت حفيظة المُجرمين وباغتوه بالاعتداء عليه، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأطلق أحدهم "سبق الحكم عليه" عياراً نارياً أصاب المجني عليه.

وأحدث ذلك العيار الناري الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 21 يوماً، وهي إصابة بيده اليمنى وذراعه الأيسر.

حُكم ال م حكمة

وأصدرت المحكمة حُكماً بمُعاقبة عبد العزيز.ن بالحبس لمدة 6 أشهر، وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.