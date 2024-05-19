الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك المصرية والشركات المصرفية أمام الجنيه المصري، استقرارًا، وثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، بالنسبة للشراء عند 12.525 جنيه، والبيع 12.488 جنيه.

 

 جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

 

 وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي اليوم الأحد خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع بجميع الاسواق المصرية  للوقوف على آخر المستجدات، وجاء سعره على النحو الآتي:

 

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية
البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري12.525 جنيه12.488 جنيه
البنك الأهلي المصري12.521 جنيه12.493 جنيه
بنك مصر12.521 جنيه12.493 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي12.692 جنيه12.665 جنيه
بنك CIB12.522 جنيه12.433 جنيه
بنك HSBC12.52 جنيه12.49 جنيه
بنك الإسكندرية12.521 جنيه12.473 جنيه
بنك كريدي أجريكول12.52 جنيه12.473 جنيه
بنك QNB12.519 جنيه12.362 جنيه
بنك البركة12.505 جنيه12.416 جنيه
المصرف المتحد12.52 جنيه12.08 جنيه
بنك NBK12.536 جنيه 12.413 جنيه
البنك المصري الخليجي12.498 جنيه12.471 جنيه
المصرف العربي12.518 جنيه12.492 جنيه
بنك Saib12.51 جنيه12.29 جنيه
بنك الاستثمار العربي12.519 جنيه12.465 جنيه
البنك العقاري المصري العربي12.519 جنيه12.169 جنيه
بنك قناة السويس12.525 جنيه12.442 جنيه

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