سعر الريال السعودي اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك المصرية والشركات المصرفية أمام الجنيه المصري، استقرارًا، وثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، بالنسبة للشراء عند 12.525 جنيه، والبيع 12.488 جنيه.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي اليوم الأحد خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع بجميع الاسواق المصرية للوقوف على آخر المستجدات، وجاء سعره على النحو الآتي: