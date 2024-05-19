سعر اليورو بتعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في مصر.. شهد سعر صرف العملة الأوروبية اليورو، خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، استقرارًا، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية أمام الجنية المصري:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.01 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.04 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أما سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد فسجل 51.17 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.15 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد:

الدينار الكويتي بنك مصر

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 152.6131 جنيه، ووصل سعر البيع 152.8144 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 151.9714 جنيه للشراء، فيما وصل البيع لـ 152.7818 جنيه ، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

الدرهم الإماراتي بنك مصر

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 12.7678 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 12.7801 جنيه.

البنك الأهلي المصري

كما انخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 12.7651 جنيه، والبيع 12.7774 جنيه.

الريال السعودي

بنك مصر

وتراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 12.4873 جنيه، كما بلغ سعر البيع 12.516 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 12.4847 جنيه للشراء، والبيع عند 12.5137 جنيه.