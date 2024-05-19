أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في مصر

أسعار العملات العربية.. شهد سعر صرف العملات العربية، خلال تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، تراجعًا، وانخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 12.7651 جنيه، والبيع 12.7774 جنيه.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم الأحد:

الدينار الكويتي بنك مصر

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 152.6131 جنيه، ووصل سعر البيع 152.8144 جنيه.

البنك الأهلي المصري

هبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 151.9714 جنيه للشراء، فيما وصل البيع لـ 152.7818 جنيه ، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

الدرهم الإماراتي بنك مصر

نزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 12.7678 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 12.7801 جنيه.

البنك الأهلي المصري

كما انخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 12.7651 جنيه، والبيع 12.7774 جنيه.

الريال السعودي بنك مصر

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 12.4873 جنيه، كما بلغ سعر البيع 12.516 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

هبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه، عند 12.4847 جنيه للشراء، والبيع عند 12.5137 جنيه.

أسعار اليورو في بعض البنوك الأخرى في مصر:

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو نحو 51.27 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

في بنك مصر، بلغ سعر اليورو نحو 51.30 جنيه للشراء و51.51 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، وصل سعر اليورو إلى 50.27 جنيه للشراء و51.48 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر اليورو نحو 51.27 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

في بنك البركة، سجل سعر اليورو نحو 51.25 جنيه للشراء و51.46 جنيه للبيع.