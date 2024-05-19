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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كيف تستعد الأسرة والطالب نفسيًا لامتحانات الثانوية العامة؟ (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 وجه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح لاستعداد الأسرة وطلاب الثانوية العامة نفسيًا قبل بدء الامتحانات.

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استشاري صحة نفسية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

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تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة

 وقال، خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن شعور القلق للطالب طبيعي وفي إطاره المعقول المعتدل، موضحًا أن في هذا الإطار يكون مفيدًا للطالب بهدف أن يقوم بإنجاز بالمذاكرة وتحصيلها ومراجعتها.

 وأوضح، أن المشكلة تكمن عندما يقل الشعور بالقلق عن المعدل الطبيعي، أو يزيد على هذا المعدل، موضحًا أنه لو قل عن المعدل الطبيعي حين ذلك الطالب لم يكن لديه حماس، أو رغبة للمذاكرة والاجتهاد، حتى أنه من الممكن أن يؤجل المذاكرة حتى ليلة الامتحان.

 وتابع: “إذا زاد القلق على المعدل الطبيعي يجعل الطالب يفقد التركيز حتى إذا ذاكر لمدة 24 ساعة لم يستفد بأي معلومة، لأنه لم يستطع التركيز في المحتوى الذي يقوم بمذاكرته”.

 وأكد ضرورة محافظة الأسرة والطالب على القدر المعتدل من الشعور بالقلق، الذي يجعله متحفزًا دائمًا للمذاكرة حتى يمتلك الثبات الانفعالي المعتدل، موضحًا أن تحديد فترة المذاكرة بساعات في هذه الفترة لم تفيد بل يجب تحديدها بالموضوعات، كل يوم يحدد الطالب الموضوع الذي يجب أن ينهيه.

نصائح مهمة لتشجيع طلاب الثانوية:

 تشجيع الإيجابية والثقة بالنفس: يجب على أفراد الأسرة تشجيع الطالب وتعزيز ثقته بنفسه. تذكيره بقدراته وإمكاناته في التفوق والنجاح في الامتحانات.

 تحديد الأهداف والخطط: ساعد الطالب على تحديد أهدافه للامتحانات ووضع خطط عمل واقعية لتحقيقها، قد يشمل ذلك تحديد الأسبوعين الأوائل لمراجعة المواد والتمارين والاختبارات التجريبية.

 تقديم الدعم العاطفي: كونوا متواجدين للاستماع إلى مخاوف وتوترات الطالب وتقديم الدعم العاطفي. قد يشمل ذلك إظهار الفهم وتقديم الدعم العاطفي في اللحظات التي يشعر فيها الطالب بالضغط أو التوتر.

 توفير بيئة مناسبة للدراسة: حافظ على بيئة هادئة ومريحة في المنزل للدراسة، وتوفير جدول زمني منظم يسمح بالتركيز والاستيعاب الجيد للمواد.

 تحفيز النشاط البدني والراحة الكافية: تشجيع الطالب على ممارسة الرياضة بانتظام والحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه العوامل تساعد في تقليل التوتر وزيادة التركيز.

 

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