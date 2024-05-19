عاجل
بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

استشاري صحة نفسية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

وجه الدكتور هشام رامي استشاري الصحة النفسية، نصائح لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الضغط والتوتر مشكلة كبيرة وأزمة يتعرض لها الكثير من الطلاب خاصة في مرحلة الثانوية العامة والمؤهلة للدراسة الجامعية.

txt

تحذيرات تربوية لأولياء الأمور في فترة امتحانات الثانوية العامة

txt

وزير التعليم يتعهد بانضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

ونصح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أولياء الأمور بعدم استخدام المصطلحات الهادمة والمحبطة، وعدم استخدام كلمة حالة الطوارئ في الحديث مع الطلاب، وإعتبار امتحانات نهاية العام أمر طبيعي وتعرض له كل مننا والطالب قادر على تجاوزها والعبور للأفضل في مستقبله.

النوم مهم لطلاب الثانوية العامة

وأوضح أن الحصول على قدر كاف من النوم أمر أساسي وضروري لتحسين الصحة النفسية ويساعد على تخفيض حدة التوتر لان كلما كان الانسان اقل توتر كلما استطاع تحقيق نتائج أفضل

وأكد أن من الواجب على الأسرة توفير أجواء هادئة بالمنزل أثناء فترة الامتحانات، كما أن الطعام الخالي من البهارات الزائدة والشطة تساعد في تقليل حدة التوتر.

تنظيم الوقت: حاول تنظيم وقتك بشكل فعال لتتمكن من موازنة الدراسة والأنشطة الخارجية. استخدم جدولًا زمنيًا أو تطبيقًا لإدارة الوقت لتحديد أوقات الدراسة والاستراحة والأنشطة الاجتماعية.

التركيز على المواد الأساسية: اهتم بالمواد الرئيسية التي تؤثر على مستقبلك الأكاديمي، مثل الرياضيات واللغات والعلوم. حاول تخصيص وقت أكبر لدراستها وفهمها بشكل جيد.

استخدام مصادر التعلم المتعددة: لا تعتمد فقط على الدروس في الفصل. استخدم مصادر تعلم متعددة مثل الكتب المدرسية، والمواقع الإلكترونية، ومقاطع الفيديو التعليمية لتعزيز فهمك للمواد.

التواصل مع المعلمين: لا تتردد في طرح الأسئلة والاستفسارات للمعلمين إذا كنت تواجه صعوبة في فهم موضوع معين. فهمك للمواد أمر مهم، والمعلمون مستعدين لمساعدتك.

الاستعداد للاختبارات: جهّز نفسك جيدًا للاختبارات من خلال المراجعة المنتظمة وحل الأسئلة التمرينية. ابحث عن أساليب فعالة للمذاكرة والتي تتناسب مع أسلوب تعلمك.

العناية بالصحة العقلية والجسدية: لا تنسَ أهمية الاستراحة والتغذية الجيدة والنوم الكافي. العناية بالصحة العقلية والجسدية تساعد في تحسين أدائك الأكاديمي والعام.

تحديد الأهداف والتحفيز: حدد أهدافًا واضحة لنفسك وحافظ على التحفيز لتحقيقها. قد تكون الأهداف قصيرة المدى مثل إجتياز اختبار معين بنجاح أو زيادة معدلك الدراسي.

مواد متعلقة

أستاذ دراسات فارسية يكشف علاقة الإخوان وإيران رغم اختلاف المذاهب (فيديو)

نقيب الصحفيين يرفض قرار الأوقاف بمنع التصوير: “الصحافة مش خطبة موحدة” (فيديو)

وكيل الصحفيين: مفاجآت المقاومة أرعبت إسرائيل ورصيف غزة فكرة أمريكية خبيثة (فيديو)

أستاذ دراسات فارسية: مصلحة إيران في استمرار اشتعال المنطقة (فيديو)

حماية المنافسة يكشف تفاصيل توجيه ضربة لسماسرة الدواجن (فيديو)

قصواء الخلالي تحذر من تواجد اللاجئين في المناطق الشعبية (فيديو)

خطوات مصر لإدانة الاحتلال أمام محكمة العدل (فيديو)

قصواء الخلالي: إسرائيل عدونا الأول والأخير ونقف مع المقاومة ضد الاحتلال (فيديو)
الجريدة الورقية