استشاري صحة نفسية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

وجه الدكتور هشام رامي استشاري الصحة النفسية، نصائح لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الضغط والتوتر مشكلة كبيرة وأزمة يتعرض لها الكثير من الطلاب خاصة في مرحلة الثانوية العامة والمؤهلة للدراسة الجامعية.

ونصح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أولياء الأمور بعدم استخدام المصطلحات الهادمة والمحبطة، وعدم استخدام كلمة حالة الطوارئ في الحديث مع الطلاب، وإعتبار امتحانات نهاية العام أمر طبيعي وتعرض له كل مننا والطالب قادر على تجاوزها والعبور للأفضل في مستقبله.

النوم مهم لطلاب الثانوية العامة

وأوضح أن الحصول على قدر كاف من النوم أمر أساسي وضروري لتحسين الصحة النفسية ويساعد على تخفيض حدة التوتر لان كلما كان الانسان اقل توتر كلما استطاع تحقيق نتائج أفضل

وأكد أن من الواجب على الأسرة توفير أجواء هادئة بالمنزل أثناء فترة الامتحانات، كما أن الطعام الخالي من البهارات الزائدة والشطة تساعد في تقليل حدة التوتر.

تنظيم الوقت: حاول تنظيم وقتك بشكل فعال لتتمكن من موازنة الدراسة والأنشطة الخارجية. استخدم جدولًا زمنيًا أو تطبيقًا لإدارة الوقت لتحديد أوقات الدراسة والاستراحة والأنشطة الاجتماعية.

التركيز على المواد الأساسية: اهتم بالمواد الرئيسية التي تؤثر على مستقبلك الأكاديمي، مثل الرياضيات واللغات والعلوم. حاول تخصيص وقت أكبر لدراستها وفهمها بشكل جيد.

استخدام مصادر التعلم المتعددة: لا تعتمد فقط على الدروس في الفصل. استخدم مصادر تعلم متعددة مثل الكتب المدرسية، والمواقع الإلكترونية، ومقاطع الفيديو التعليمية لتعزيز فهمك للمواد.

التواصل مع المعلمين: لا تتردد في طرح الأسئلة والاستفسارات للمعلمين إذا كنت تواجه صعوبة في فهم موضوع معين. فهمك للمواد أمر مهم، والمعلمون مستعدين لمساعدتك.

الاستعداد للاختبارات: جهّز نفسك جيدًا للاختبارات من خلال المراجعة المنتظمة وحل الأسئلة التمرينية. ابحث عن أساليب فعالة للمذاكرة والتي تتناسب مع أسلوب تعلمك.

العناية بالصحة العقلية والجسدية: لا تنسَ أهمية الاستراحة والتغذية الجيدة والنوم الكافي. العناية بالصحة العقلية والجسدية تساعد في تحسين أدائك الأكاديمي والعام.

تحديد الأهداف والتحفيز: حدد أهدافًا واضحة لنفسك وحافظ على التحفيز لتحقيقها. قد تكون الأهداف قصيرة المدى مثل إجتياز اختبار معين بنجاح أو زيادة معدلك الدراسي.