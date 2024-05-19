جبالي: أتعامل مع الأغلبية والمعارضة بالمساواة والجميع يتحدث بحرية

اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب انه يتعامل مع الاغلبية والمعارضة علي قدم المساواة ولا فرق عنده بين اغلبية ومعارضة وقال ان الجميع يتحدث فى حرية ولكن لا تعقيب على تعقيب، وأنا ليا ملاحظة هامة وهى أنه لا يوجه نقدا بأن مشروع القانون ضد المصلحة العليا".

كما انه لا يفترض ان يكون هناك نقدا من المعارضة للاغلبية او من الاغلبية للمعارضة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

واعلن جبالي حذف كلمة "ضد المصلحة العليا للبلاد" من مضبطة الجلسة، مضيفا :"ليس عندى معارضة أو أغلبية الجميع يتحدث ويبدى رأيه". والتي جاءت خلال كلمة النائب ضياء الدين داود والتي اثارت مشادة وتعقيب زعيم الاغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي عليها وكذلك المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية .