محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس منيا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدارس مركز ومدينة منيا القمح، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الألفي الإعدادية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، والتي تضم 12 لجنة امتحانية، وتستوعب 239 طالب، واطمأن من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة الجبر والإحصاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل، وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

شدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، مع تواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بمدرسة حلمي الطوخي الابتدائية بقرية الجُديدة، والتي تضم لجان مدرستي الجديدة الإعدادية بنات ووجيه أباظة الإعدادية بنات حيث يؤدي الامتحانات 230 طالبة داخل 11 لجنة امتحانية، متمنياً لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة والتهوية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات بجانب الاهتمام بأعمال النظافة، واتخاذ كافه الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم أمس السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.