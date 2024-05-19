افتتاح أول مدرسة مصرية باليابان لتعليم الفنون الشعبية

بتوجيه الاتحاد العام للمصريين في الخارج..

تعتبر القوه الناعمة المصرية مصدر مهم من مصادر تصدير الثقافه والفنون المصرية وقوه مؤثره في الرأي العام الاجنبي، وبتوجيه من نيفين رفاعي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في استراليا، احتفل أبناء الجالية المصرية في اليابان بإفتتاح المدرسة المصرية بالتعاون مع الفنان المصري محمد غريب وهو من أبناء الجالية المصرية في اليابان.

وكان افتتاح أول مدرسة مصرية في اوساكا لتعليم الفنون الشعبية والفولكلور المصري للشعب الياباني صاحبه زخم وإقبال شديد، حيث لاقت هذه الفنون اقبالا شديداً من الشعب الياباني.

من جانبه أوضح الفنان محمد غريب أن الفنون الشعبية المصرية تتمتع بالثراء والخصوصية نتيجة تنوع الشعب المصري وغزارة ثقافته التي إكتسبها من تاريخه وحضارته التاريخية فكل محافظة في مصر لها فنونها ورقصاتها.

وذكر أن الطلب علي تعلم الرقصات المصرية في تزايد مستمر بين الشباب الياباني الذي يأتي خصيصا الى الاستوديو لتعلم الرقصات المختلفة من تنورة ورقص بالعصا والحجالة والبمبوطية وغيرها من الرقصات المصرية الشهيرة.

وشدد غريب علي أن الكثير من الدارسين يحرصون علي زيارة مصر للتعرف عن قرب عن مصادر تلك الرقصات ومشاهدتها في عروض حية بالقاهرة أو في المدن الساحلية والأثرية.