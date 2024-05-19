وزير الري يتابع موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية قيام رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، بمتابعة موقف التطهيرات على الطبيعة، بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى والصرف بنطاق الإدارة المركزية، واستيفاء وتدقيق بيانات منظومة تطهيرات الترع، التي تم إنشاؤها لمتابعة موقف عمليات التطهيرات بالإدارات العامة للري.

كما أكد خلال اجتماع لمتابعة موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات، على أهمية متابعة مسئولى الرى زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة موقف قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية في التوقيت الملائم وبالكمية المناسبة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائى الحالي بالمحافظات، وتقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهير المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات، وعرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى، وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، والموقف التنفيذي لأعمال إحلال البوابات.

وشدد على أن موقف الاستعداد والجاهزية بكل إدارة وعدد الشكاوى خلال موسم أقصى الاحتياجات يعد إحدى الأدوات المهمة لتقييم أداء العاملين بالإدارات المختلفة، وانعكاس ذلك على الحوافز والترقيات.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام السادة رؤساء المصالح والهيئات بمراجعة موقف أعمال التشغيل الذاتي التى تقوم بها الإدارات التابعة لسيادتهم، والتأكد من جودة التنفيذ قبل صرف أى مستحقات مالية عن هذه الأعمال.

وأكد سويلم، على قيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بمواصلة الإجراءات المتبعة فى تقييم ومتابعة المشروعات الجارية كافة، مع تكثيف المرور على الطبيعة من مسئولى التفتيش الفني للتأكد من تنفيذ وتلافي أى ملاحظات يرصدها مسئولو التفتيش.

كما وجه وزير الري بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث موقف النموذج الرياضي الخاص بسيناريوهات الري والتأثير على مياه المصارف كمًا ونوعًا بالزمامات التى تخدمها مصارف شرق ووسط وغرب الدلتا والمستخدمة حاليًا بالميزان المائي للمشروعات القومية (المحسمة - بحر البقر - الحمام).