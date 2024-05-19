عيار21 الآن.. أسعار الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة المصرية، استقرارًا، بعد الارتفاع الاخير الذي شهده المعدن الاصفر بتعاملات صباح أمس، حيث زاد الجرام نحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفيما يلي تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشُعبة العامة للذهب.

وكان سعر جرام الذهب قد ارتفع 25 جنيهاً للجرام مع بداية تعاملات اليوم ليصل إجمالي الزيادة 30 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية، حيث تختلف أسعار الجرامات والأعيرة عن بعضها البعض، وتشتهر محافظات مصرية بإقبالها على أعيرة عن غيرها، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على آخر المسجدات التي تطرأ على الأسواق المصرية، لعرضها على متابعي الوفد "كأسواق الحديد والأسمنت وأسواق الخضار والفاكهة والعملات العربية والأوروبية وأسعار الدولار، لاسيما الذهب الذي نحن بصدده الآن الذي شهد استقرارًا بالأسواق المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

اسعار الذهب اليوم الأحد في اسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24:

سجل الذهب عيار 24 اليوم الأحد 19 مايو 2024، نحو 3622.9 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 مايو 2024 نحو 3170 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19 مايو 2024 إلى 2717.1 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 نحو 25360 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

ارتفع أيضا سعر الجنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات اليوم الأحد في محلات الصاغة ليباع بـ 25360 جنيه، مقابل 25200 جنيها للشراء.

سعر الذهب علميًا

سجل سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات البورصات الذهب العالمية ارتفاع جديد لتباع الأوقية بـ 2415 دولارًا و2414 دولارًا في حالة الشراء.

سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب

توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع جديد في سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية خلال الفترة المقبلة، استمرار ارتفاع سعر الذهب عالميًا في البورصة وعدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

أسعار الذهب بالمصنعية

استقر سعر قيمة المصنعية التي يقوم صاحب محل الصاغة بإضافتها إلى سعر الذهب الخام، وهي قيمة مالية تختلف من مكان إلى آخر ومن محل صاغة لآخر، وهي تتراوح بين 150 جنيه إلى 200 جنيه يتم إضافتها إلى سعر الذهب الخام، فلا توجد قواعد أو معاير خاصة بتحديد سعر المصنعية في محلات الصاغة المصرية.