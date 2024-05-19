القطن المصري.. الأجود والأكثر نعومة على مستوى العالم

مصر تُحافظ على ريادتها في إنتاج القطن عالي الجودة من خلال تراكيب وراثية متميزة تُراعي احتياجات المزارعين والمصانع والتجار، وتُحقق إنتاجية عالية مع جودة فائقة.

مواكبة التغيرات المناخية

كما تحرص على مواكبة التغيرات المناخية، حيث تُطور مصر سلالات قطنية قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، و تُشارك مصر في تبادل الخبرات العلمية مع دول مثل البرازيل، لتعزيز إنتاجها من القطن وتلبية احتياجات السوق العالمية.

ولا تعتمد مصر على القطن طويل التيلة فقط، بل تُنتج أيضًا كميات كبيرة من القطن قصير التيلة، لخدمة مختلف الصناعات.

ومن جانبه، أكد مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، على المكانة المتميزة للقطن المصري، مشيرًا إلى أنه يُعد الأجود والأكثر نعومة على مستوى العالم.

تُعد هذه المميزات بمثابة شهادة قوية على التزام مصر بالحفاظ على ريادتها في مجال زراعة القطن، وتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها في جميع أنحاء العالم.

وأشار عمارة إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع البرازيل في مجال الأقطان وتبادل الخبرات العلمية في إنتاج وتربية القطن، مبينا في الوقت نفسه أنه تم افتتاح مناشئ برازيلية في مصر لاستيراد الغزول متوسطة التيلة؛ لأن الصناعات المصرية لا تعتمد على القطن طويل التيلة فقط. مضيفا أن البرازيل تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الأقطان قصيرة التيلة، والمرتبة الثانية عالميا في تصدير الأقطان قصيرة التيلة.

القطن المصري :

القطن المصري هو نوع من ألياف القطن يتميز بجودته العالية ونعومته الفائقة. ينمو هذا النوع من القطن في مصر منذ آلاف السنين، ويُعرف بخصائصه المميزة التي تجعله مرغوبًا للغاية في صناعة المنسوجات الفاخرة.

مميزات القطن المصري:

طول التيلة: يتميز القطن المصري بألياف طويلة جدًا، مما يمنحه قوة ومتانة فائقة.

النعومة: يُعد القطن المصري من أنعم أنواع القطن في العالم، مما يجعله مريحًا للغاية عند ارتدائه.

الملمس: يتميز القطن المصري بملمسه الناعم والحريري، مما يضفي على الملابس المصنوعة منه مظهرًا فاخرًا.

اللمعان: يتميز القطن المصري بلمعانه الطبيعي، مما يجعله يبدو أنيقًا وجذابًا.

امتصاص الرطوبة: يتميز القطن المصري بقدرته العالية على امتصاص الرطوبة، مما يجعله مريحًا للارتداء في الطقس الحار.

التنفس: يتميز القطن المصري بقدرته على التنفس، مما يجعله مريحًا للارتداء في أي طقس.

استخدامات القطن المصري: