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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

وجبة الـ ٥ دقائق| طريقة عمل ساندوتش التونة بالفلفل

ساندوتش التونة
ساندوتش التونة

ساندوتش التونة بالفلفل من الوصفات السريعة التي يمكنك تحضيرها كإفطار صحي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.


 

ساندوتش التونة

طريقة عمل ساندوتش التونة بالفلفل

المقادير

- التونة : علبة (مصفاة من الماء) 

- الكرفس : عود (صغير الحجم) 

- الفلفل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة (مشوي ومفروم) 

- البصل الأخضر : عود (مفروم) 

- الخردل : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) 

- المايونيز : 4 ملعقة صغيرة 

- الخبز : 4 شرائح (خبز حبوب كاملة) 

- جبن الشيدر : 2 شريحة 


 

طريقة التحضير

  • في وعاء متوسط قلبي التونة والكرفس، والفلفل المشوي، والبصل الأخضر، والخردل، والفلفل معاً حتى تمتزج جيداً.
  • ضعي ملعقة صغيرة من المايونيز على جانب واحد من كل شريحة خبز, ثم أضيفي مزيج التونة وشريحة جبن وشريحة خبز أخرى مع المايونيز.
  • سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وضعي الساندويشات في مقلاة واطهيها حتى يذوب الجبن ويصبح ذهبياً وقدميها على الفور.


 

فوائد تناول التونة

التخفيف من أعراض الاكتئاب

يساعد تناول سمك التونة في التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب، كما تشير الأبحاث إلى أن التونة مفيدة لصحة المرأة العقلية وتقي من الإصابة بالاكتئاب.

 

 الوقاية من السرطان

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية المتوافرة في التونة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب في الجسم؛ ما يساعد على الوقاية من بعض أنواع الأمراض السرطانية المرتبطة بالالتهابات المزمنة.

 

فقدان الوزن

تُعتبر التونة من الأطعمة الصحية قليلة الدهن؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لذا فتناولها يساعد على كبح الشهية وتعزيز قوة العضلات، وبالتالي تساعد على خسارة الوزن.

 

تقوية المناعة

تحتوي التونة على كمية كبيرة من فيتامين «C» والزنك والمنجنيز، التي تُعتبر مضادات طبيعية للأكسدة تقي الجسم من الأمراض المزمنة، كما أن السيلينيوم الموجود في التونة يعمل على تقوية جهاز المناعة.

 

الحفاظ على صحة العيون

تساعد التونة على الوقاية من اضطرابات العيون مثل الجفاف والضمور البقعي، كما تساعد على تقوية شبكية العين نظراً لكونها غنية بأوميجا 3.

 

خفض ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً على الصحة؛ إذ يرتبط بالإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، ولكن التونة تساهم في خفض ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

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