ورشة عمل تدريبية لحماية الأطفال من الهجرة غير شرعية بالشرقية

الهجرة غير الشرعية

أكدت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٦ مايو الجاري.

الهجرة غير الشرعيه

و يأتي ذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والإتجار بالبشر.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه خلال ورشة العمل تم توضيح بعض التعريفات الهامة (الهجرة، تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والفرق بينهم ، طالب اللجوء، مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه.

وأشارت إلى أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحمايه العامة والفرعية ودورهم في تحسين سلوك الأطفال، تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.

مكافحة الإتجار بالبشر

وأوضحت أن الورشة تناولت الأطر القانونية والإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن، ومنها القانون رقم 82 لسنه 2016 بشان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين، والقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتم توضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر.

الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر

كما تم التعرف على الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر و طوإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية، ومشاركتها المتميزة ورشة العمل التدريبة، وتم تسليم شهادات تقدير للمشاركين في هذا التدريب.

قضية الأطفال المعرضة للخطر

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر، وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً، وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، مشيراً إلى ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.