الهجرة في أسبوع.. الجندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة

شهدت وزارة الهجرة على مدار أسبوع كامل نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات التي شملها القانون بشأن تشكيل اللجنة، وتوفير كافة احتياجات المصريين المقيمين في الخارج، وإتاحة التيسيرات التي تمنح للمهاجرين سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن. وأكدت الوزيرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة، كما تم الاتفاق بين كافة أعضاء اللجنة بضرورة تشكيل لجان متخصصة مصغرة لدراسة ووضع آليات عمل لموضوعات تنظيم الهجرة وتقنين أوضاع المصريين وتحسين ظروف وشروط عملهم بمختلف الدول، على أن تعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة العليا بصفة دورية.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

2 - في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بزيارة محافظة بني سويف، حيث زارت مقر ديوان عام محافظة بني سويف، وكان في استقبالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. وأكدت الوزيرة أن الزيارة تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، هذا وقد تبادل الجانبان إهداء الدروع التذكارية تكريما وتقديرا للجهود المبذولة.

3 - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤتمرا جماهيريا مع أهالي محافظة بني سويف ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر أن وزارة الهجرة عملت على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة يتم تنفيذها من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للارتقاء بجودة الإنتاج والانضباط في العمل وتوفير فرص عمل بالسواق الخارجية خاصة السوق الأوروبية التي تعاني من نقص شديد في توافر الأيادي العاملة المدربة في كافة المجالات، نظرا لارتفاع نسبة الشيخوخة بالمقارنة بمعدل المواليد والشباب.

4 - ضمن جولتها في محافظة بني سويف في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. وأوضحت الوزيرة أن غرف المركز تخدم جهود التدريب من أجل التشغيل في السوق المصري والألماني، من خلال ما تقدمه من خدمات تدريب متعددة تستهدف تدريب الشباب المصري في مختلف المحافظات ومنها محافظة بني سويف وفق أعلى معايير التدريب العالمية التي تناسب احتياجات سوق العمل الألمانية والأوروبية، متابعة: "أننا نقدم البديل عن الهجرة غير الشرعية وأصبح أمام كل شاب يرغب في الهجرة فرصة مهمة لأن يسلك الطريق بشكل شرعي ورسمي، وهذا ما يجعل دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والغرف التابعة له، غاية في الأهمية وفرصة هامة يجب على كل الملتحقين به استغلالها أفضل استغلال".

5 - ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة بني سويف في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، القافلة الطبية لمؤسسة "راعي مصر"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية علي حمودة، حيث رافق الوزيرة خلال جولتها د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. وأشارت الوزيرة إلى أن القافلة تأتي في إطار تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، موضحة أن مؤسسة "راعي مصر" واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي القرية من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، وهذا فضلا عن تفقد سيادتها للمبادرات الوطنية الخاصة بالصحة.

6 - عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، حيث أشارت سيادتها إلى أن هناك ركائز ثابتة في استراتيجية الوزارة من ضمنها مجابهة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أبناء مصر، بتوفير البدائل الآمنة للهجرة وإعطاء أولوية قصوى لملف المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم. وأكدت الوزيرة أن دور الوزارة لا يقتصر على دعم ورعاية المواطنين المصريين خارج البلاد فقط، بل يمتد إلى رعاية مصالحهم داخل مصر ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع عقب عودتهم إلى الوطن، حيث أكدت التواصل مع المصريين باعتبارهم قوى ناعمة حقيقية لمصر هو هدف في حد ذاته، مشددة على أن الشباب هم قادة المستقبل، كما أن هناك تحديا كبيرا أمام وزارة الهجرة للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية وسياسية عالمية طاحنة.

7 - نظمت وزارة الهجرة فعالية تحت شعار "اللغة العربية: مصدر الإلهام والإبداع"، بالتعاون مع منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" في قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي". وأوضحت الوزيرة أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتجمعها علاقة وطيدة في المساعي المشتركة للحفاظ على الموروثات الثقافية، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" يستهدف تعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة. ووجهت الوزيرة رسالة قائلة: "سنظل نعمل على تنشئة أجيال واعدة من أبناء المصريين بالخارج، معتزين بلغتهم الأم وإرثهم الثقافي والحضاري، قادرين على خلق مساحات إبداعية لأنفسهم في مجتمعات الدول المضيفة دون أن تنتقص من هويتهم".

8 - في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، بعنوان "اللغة العربية: مصدر الإلهام والإبداع"، في قصر الأمير محمد علي بالمنيل. وتعقيبا على حديث المشاركين في الحلقة النقاشية، أكدت الوزيرة أن لديها مَهمة ستحرص عليها لزيادة الوصول بشكل سلس ومبسط لأطفالنا حول العالم، لتعلم اللغة العربية باستخدام التقنيات الحديثة، حيث وجهت سؤال للمشاركين في المنصة الحوارية، حول الطرق والأساليب التي يمكن أن تساعد في ذلك، وبدورهم أوضحوا أن علينا الصبر على أسئلة الأطفال واستخدام المفردات الأكثر استخداما وبساطة في الحياة اليومية.

9 - شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية برئاسة النائب حازم عمر، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حول سياسة الحكومة بشأن الخطط المقررة للاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج والتواصل معهم، والتي شهدت عرضا تفصيليا، حول جهود الوزارة لخدمة أبناء المصريين الدارسين بالخارج. وأوضح السفير عمرو عباس أن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تولي أولوية كبرى وغير مسبوقة لملف تمكين الشباب المصري، في ضوء توجهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة تمكين شبابنا بالخارج ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، ومؤكدا أن وزارة الهجرة لها دور بارز في هذا الملف، سواء من حيث رعاية الشباب المصري بالخارج، والاستفادة من خبراتهم عدة مجالات، وبشكل خاص الباحثين منهم والدارسين في عدد من أرقى جامعات العالم.

10- ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، للمرة الثانية، لجنة المقابلات الشخصية التي تعقدها الوزارة للاختيار ما بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية بوزارة الهجرة، وفقًا للمعايير التي نص عليها الإعلان الذي طرحته الوزارة. وأكدت الوزيرة حرصها على انتقاء أفضل العناصر لتدعيم الوزارة بكوادر متميزة، مضيفة أنه تم عمل مقابلات مع 17 متقدمًا، لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة، حيث تم الاستماع إلى مختلف المتقدمين ومناقشتهم بشكل واف حول رؤيتهم لتطوير الملف الذي تقدموا لشغل المنصب المتعلق به، مع الأخذ في الاعتبار الحرص على مناقشة مختلف الجوانب التنفيذية والخبرات العملية للمتقدمين.

11 - واصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية. وأكدت الوزيرة على إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة بما يتيح توفير قاعات الاجتماعات وغيرها من اللوجستيات، حيث حثت الراغبين في المشاركة في المؤتمر على سرعة التسجيل في المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر وذلك عبر الرابط التالي: ‏https://docs.google.com/.../1FAIpQLSer9k9Hyd1.../viewform...

12 - أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حرصها على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، مؤكدة أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبا للمصريين بالخارج. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، موضحة أن سيتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر، ولافتة إلى أن 144 طلبا بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتهم وإرسالهم إلى البنك الأهلي للتنفيذ، بجانب 295 طلبا بانتظار تحويل البنك الأهلي، ويتم مراجعتهم مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة، مشددة على متابعة الموقف التنفيذي أولا بأول لكافة طلبات المصريين بالخارج،.

13 - أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشئون المقر، وذلك للمشاركة في احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها. وقدمت الوزيرة عميق تهنئتها إلى نيافة الخور أسقف "بولس ساتي" المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لأبناء الطائفة الكلدانية وشعب الكاتدرائية الكلدانية، السعادة والبهجة في هذا اليوم المميز.

14 - نظمت وزارة الهجرة ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لممثلي مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تناولت الندوة - التي أدارها الأستاذ وائل فراج مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بالوزارة - مخاطر هذه الظاهرة، وانسياق الشباب وراء وهم السفر وما قد يؤدي إليه من عواقب وتبعات الإتجار بالبشر، فضلا عن الجهود التي تبذلها الوزارة بقيادة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والدورات الخاصة للتدريب من أجل التوظيف في الداخل والخارج من خلال المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، والمراكز الأخرى التي تعتزم الوزارة تدشينها مع دول أوروبية.

15 - هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، 3 من أبناء مصر في الخارج لتحقيقهم إنجازًا مشرفًا في السباحة، حيث أشادت سيادتها بهم قائلة: "يملؤني الفخر والاعتزاز بثلاثة من أبنائنا بالخارج، هم أبطال بجينات مصرية خالصة، الأول هو علي تامر عنده 17 سنة، حصل مؤخرا على أسرع سباح على مستوى العالم، والبطلة الثانية هي كاميلا معروف، أفضل طالبة ورياضية في collage Eduard mon petit Montreal basketball ، ووصلت لنهائيات بطولة Athléte feminine par Excellence ، والثالث هو بطل السباحة حازم عيسى أفضل رياضي واللي تم اختياره ضمن قائمة (أفضل رياضيّ العام).. الحقيقة لسه عندنا نماذج عظيمة من نجاحات المصريين حول العالم.. شجعوهم وافرحوا بأولادكم تماسيح النيل لأنهم أبطال حقيقيين".

16 – أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، تحدثت سيادتها فيها عن تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة بها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، وأن هناك أهدافا مهمة وراء إنشائه، وعلى رأسها توفير الدعم الكامل والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، موضحة أن صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، يستهدف مساعدة المصريين بالخارج ومن يتعرض منهم لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثر لمصريين لأسباب مختلفة.