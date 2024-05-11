(شاهد) عاصفة مغناطيسية شديدة تضرب الأرض.. تعطل الاتصالات والكهرباء

جعلت أقوى عاصفة مغنطيسية أرضية منذ 20 عامًا الأضواء الشمالية الملونة، أو الشفق القطبي، مرئية ليلة الجمعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى في المناطق التي عادة ما تكون بعيدة جدًا جنوبًا بحيث لا يمكن رؤيتها. والعرض قد لا ينتهي. قد توفر الليلة فرصة أخرى لمشاهدة الشفق القطبي إذا كانت سماءك صافية، وفقًا لـ NOAA، وقد يجلب يوم الأحد المزيد من العروض التي تصل إلى ألاباما.



وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يوم السبت إن الشمس واصلت إنتاج توهجات شمسية قوية. هذا بالإضافة إلى الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي تمت ملاحظتها سابقًا، أو انفجارات البلازما الممغنطة، والتي لن تصل إلى الأرض حتى الغد. كانت الوكالة تراقب مجموعة من البقع الشمسية النشطة بشكل خاص منذ يوم الأربعاء، وأكدت بالأمس أنها لاحظت ظروف G5 - وهو المستوى المسمى "المتطرف" - والذي لم يتم رؤيته منذ أكتوبر 2003. وفي بيان صحفي يوم الجمعة، قال كلينتون والاس: وقال مدير مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA، إن العاصفة الحالية هي "حدث غير عادي وربما تاريخي".



تحدث العواصف المغناطيسية الأرضية عندما تتفاعل انفجارات الشمس مع الغلاف المغناطيسي للأرض. على الرغم من أن الأمر برمته يحمل طابعًا مخيفًا، إلا أن الأشخاص الموجودين على الأرض ليس لديهم ما يدعو للقلق حقًا. وكما أوضحت ناسا في X، "لا يمكن للإشعاع الضار الناتج عن التوهج أن يمر عبر الغلاف الجوي للأرض" ليؤثر علينا جسديًا. ومع ذلك، يمكن لهذه العواصف أن تعبث بتقنيتنا، ومن المعروف أنها تعطل الاتصالات، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وعمليات الأقمار الصناعية، وحتى شبكة الكهرباء.