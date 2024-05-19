تداول أسئلة امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالمنيا

تداولت جروبات الغش على موقع تليجرام" شاومينج"، اليوم الأحد، ورقة امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالمنيا، مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور، وعلى الفور، سارعت وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرف العمليات في مديريات التعليم بالمحافظة، لمتابعة صحة تلك الادعاءات، والتأكد من مطابقة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه في حال ثبوت صحة تلك المعلومات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الطلاب المتورطين في عمليات الغش، وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.

وبدوره قال المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن سير الامتحانات منذ بدايتها أمس يسير بشكل آمن، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المشددة وتطبيق كافة اللوائح والقوانين، وتوفير سبل الراحة للطلاب وفقًا لتعليمات الوزارة.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، ويشارك فيها 106 آلاف و562 طالبا وطالبة، موزعين على 448 لجنة في جميع الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى الشكاوى، مع التأكيد على طباعة جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد بالكمبيوتر بشكل واضح وملائم للطلاب.

الغش الإلكتروني

ودعت وزارة التربية والتعليم، الطلاب إلى التركيز على المذاكرة، والاعتماد على قدراتهم الشخصية، وعدم الانسياق وراء ادعاءات الغش الإلكتروني، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل بلادهم.