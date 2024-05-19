جهود حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر، 15 طن مخللات بها أعفان وحشرات، 300 كجم شطة وكاكاو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 10 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 150 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 10 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 67 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، ميت أبو غالب، الزرقا، عزبة البرج، فاراسكور، دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من فسيخ بدون بيانات ومجهول المصدر، والتحفظ على 11 برميل مخللات مجهولة المصدر، وضبط دقيق مدعم داخل مخبز سياحي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بمراكز الفيوم، أبشواي ومركز يوسف الصديق، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ضبط كمية من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بأحد محلات الجزارة، إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل والحصول على ترخيص تداول الأغذية، وتم تسجيل 2 فندق سياحي لقرية تونس السياحية بناءً على تلك التوجيهات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، طلخا، دكرنس).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 600 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، كما تم التحفظ على 244 كجم ( فسيخ، لحوم ودهن حيواني) من قبل الجهات الأخرى، وتحرير 3 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية و 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 3 حملات تفتيشية موسعة على 8 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (حي شرق، أخميم، طهطا، حي غرب)، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر إعدام لمنتجات منتهية الصلاحية (أجبان، سناكس ومقرمشات)، كما تم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بشن 5 حملات تفتيشية على 18 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (منتجات ألبان، حلوى، بسكويت، مخبوزات)، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 24 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.