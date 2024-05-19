الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مواطنا من مدينة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا غرب نابلس، وخلعت أحد الصرافات الآلية، وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين من مدينة نابلس، وفتشت إحدى المركبات هناك، وداهمت منزلا وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب يحيى سمحان، بعد أن استولت على جميع أجهزة الجوال من المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بينهم صحفي، من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت المواطنين محمد علي عطايا، وطاهر الديك بعد مداهمة منزليهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمود عادل معطان بركات، من قرية برقا شرق رام الله.