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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بذكرى النكبة الـ76.. مسيرات أمريكية للمطالبة بوقف العدوان على غزة

مسيرات أمريكية
مسيرات أمريكية

خرجت مسيرات في العديد من المدن الأميركية لإحياء ذكرى النكبة الـ76، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، بعد دعوات وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية.

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واستغل النشطاء الحراك الجامعي المتضامن مع القضية الفلسطينية، ومشاركتهم في فعاليات إحياء ذكرى النكبة في التأكيد على رسالتهم بضرورة وقف الجرائم والمجازر التي ترتكب على يد جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأحيا أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية بمسيرات واعتصامات في مراكز المدن الأميركية، وهم يحملون المفاتيح "رمز حق العودة" والرايات المطالبة بالحرية لفلسطين.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس،  وفقا ل"وفا"

وقال مراسلنا، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار، خاصة مع توجه المدرسين والموظفين إلى تلك المناطق.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.

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