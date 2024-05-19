جهاد جريشة : غربال تحامل على لاعبي الأهلي أمام الترجي
تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن أداء مصطفى غربال خلال مواجهة الأهلي والترجي التي أقيمت بالامس والادارة التحكيمية خلال اللقاء .
وقال جهاد جريشة في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ..
- معايير التحكيم لم تكن موجودة بالنسبة لمصطفى غربال في مواجهة اليوم على مستوى الأخطاء المرتكبة.
- مصطفى غربال لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي خلال مواجهة الترجي.
- مصطفى غربال مكانش فايق.. ومستواه اختلف بعد كأس الأمم.
-جان جاك ندالا اختيار جيد للغاية لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي.
- عيسى سي حكم مباراة الزمالك لديه خبرات وأتوقع سيؤدي مباراة كبيرة.