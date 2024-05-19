الأحد 19 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة : غربال تحامل على لاعبي الأهلي أمام الترجي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن أداء مصطفى غربال خلال مواجهة الأهلي والترجي التي أقيمت بالامس والادارة التحكيمية خلال اللقاء .

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مدرب الوداد السابق : الأهلي والزمالك الأقرب لحصد دوري الأبطال والكونفدرالية

وقال جهاد جريشة في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ..
- معايير التحكيم لم تكن موجودة بالنسبة لمصطفى غربال في مواجهة اليوم على مستوى الأخطاء المرتكبة.

- مصطفى غربال لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الأهلي خلال مواجهة الترجي.

- مصطفى غربال مكانش فايق.. ومستواه اختلف بعد كأس الأمم.

-جان جاك ندالا اختيار جيد للغاية لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي.

- عيسى سي حكم مباراة الزمالك لديه خبرات وأتوقع سيؤدي مباراة كبيرة.

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