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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي ومستشار الأمن الامريكي يبحثان وقف حرب غزة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الظهران اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ، إنه تم خلال اللقاء "بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
كذلك "تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".
 

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