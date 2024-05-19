الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

20 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات للاحتلال شمال مخيم النصيرات

استشهاد مواطنين
استشهاد مواطنين

استشهد 20 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس وتقتحم عددًا من الأحياء فجر اليوم

وأفادت مصادر صحية في القطاع، بأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا (حتى إعداد هذا الخبر) من تحت انقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، الى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا ووبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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