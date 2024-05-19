عاجل| استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 38

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

اضطراب حركة الملاحة

وأضافت الهيئة، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم| ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3.5 متر، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمحافظات كالاتي:

القاهرة 38 24

الاسكندرية 34 22

بنها 38 23

كفرالشيخ 38 23

طنطا 37 22

دمياط 29 23

شبين الكوم 37 22

شرم الشيخ 39 27

الفيوم 41 24

الاقصر 45 27

سوهاج 43 26

قنا 44 26

أسوان 45 28

المنيا 41 25

أسيوط 42 25