الأحد 19 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل| استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد

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الأرصاد تُحذر من استمرار موجة الحر.. درجات الحرارة

فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

اضطراب حركة الملاحة 
وأضافت الهيئة، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم| ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3.5 متر، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة الجميع  باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة الحارة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمحافظات كالاتي: 
القاهرة 38 24
الاسكندرية 34 22
بنها 38 23
كفرالشيخ 38 23
طنطا 37 22
دمياط 29  23
شبين الكوم 37 22
شرم الشيخ 39 27
الفيوم 41 24
الاقصر 45 27
سوهاج 43 26
قنا 44 26
أسوان 45 28 
المنيا 41 25
أسيوط 42 25 

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