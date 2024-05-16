مؤتمر شركة Rolls Royce Power systems في مصر عن حلول الطاقة

بحضور ممثلى مجموعة Rolls Royce

الهندسية للصناعات INDE تستضيف ممثلى شركات عالمية للوقوف على آخر مستجدات تكنولوجيا تصنيع المولدات وخاصة الـMTU وحلول توليد الطاقة من مولدات الديزل والغاز والـDynamic UPS وحلول البطاريات لتخزين الطاقة وأنظمة CHP.

عقدت مجموعة Rolls Royce، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي فى مصر الشركة الهندسية للصناعات INDE مؤتمرًا صحفيًا بحضور نخبة من الاستشاريين ووفد رفيع المستوى من ممثلى شركة Rolls-Royce، وشركة صان مصر EMC، ومجموعة من عملاء شركة INDE، منهم شركات حسن علام والمقاولون العرب وماتيتو وأوراسكوم وRO United، والمصرية للمطارات، ونخبة من المهتمين بمجال توليد الكهرباء وخبراء مجال الـData Center، وذلك لمناقشة مستجدات قطاع الكهرباء وأحدث تكنولوجيا MTU الألمانية حلول توليد الطاقة الأقل استهلاكًا للوقود، وأقل فى الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتوافر فى مولدات Rolls Royce.

أوضح المهندس شادى راشد، مدير عام الشركة أن INDE هى وكيل مولدات MTU A Rolls Royce solution فى مصر التي تستخدم فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومجالات الاتصالات وتوليد الطاقة للاستخدام فى التطبيقات الاحتياطية، مثل المستشفيات والمولات التجارية العمل بشكل مستمر فى الزراعة ومشروعات الـMicrogrid، وتدور إحدى الجلسات النقاشية حول ما وصلت إليه تكنولوجيا تصنيع المولدات والوصول لـNet - Zero باستخدام الوقود الحيوي.

كذا مناقشة مميزات منتجات MTU التي تجعلها أنسب فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقد تم استخدام ماكينة MTU مع كبرى شركات المقاولات منها المقاولون العرب وحسن علام والرواد وماتيتو، وفى أكبر مشروعات توليد الطاقة الكهربية باستخدام الغاز الطبيعي بطاقة قدرتها ٢٦ ميجا وات مع شركة EMC - San Masr.

ومجال الـData Center ودعم قطاع الاتصالات، وقد قامت الشركة بعمل دراسات فنية لمشروعات توليد الكهرباء عن طريق الغاز ومشروعات micro- grid وتعتمد خطة الشركة الفترة المقبلة على مشروعات الاتصالات، خصوصًا أن ماكينة MTU تفوق المواصفات الفنيه لهذه التطبيقات.

جدير بالذكر أن الشركة الهندسية للصناعات INDE تأسست عام ١٩٨٦التي تتضمن أقسامًا عدة بداخلها، وأهمها قسم تصنيع أجزاء السيارات البلاستيك والصاج، وذلك مع أكبر منتجي السيارات فى مصروأفريقيا “جنرال موتورز”، وقسم تصنيع الترسيكلات بولمان بصناعة مصرية بنسبة ٧٥%، هذا بالإضافة لكونها وكيلًا لمولدات MTU ومحركات MTU البحرية الألمانية الرائدة فى صناعة محركات توليد الكهرباء وتتراوح قدرة المولدات الديزل من 450 KVA الى 4000 KVA، ومولدات الغاز تتراوح قدرتها من 250 kW إلى 2500 kW التي تستخدم في مختلف مجالات توليد الطاقة.

وقال مهندس شادى راشد، إن شركة INDE شركة وطنية تسهم فى دعم الصناعة المصرية وتؤكد أن مصر بقيادتها الرشيدة الواعية قادرة على المنافسة العالمية فى مجال الصناعة، وذلك بمنتجات ذي كفاءة عالية تضاهى المواصفات الفنية العالمية لمثل هذه الصناعات، ويعد هدف الشركة التعاون مع الشركات العالمية، مثل Rolls Royce لتوطين صناعتها بجمهورية مصر العربية.

وعبر السيد Dennis Zumbach

Director Sales Power Generation EMEA عن فخره وامتنانه بوجود معداتهم في السوق المصرية منذ 55 عامًا بالشراكة الإستراتيجية مع شركة INDE فخر الصناعة المصرية.

لافتًا إلى أن مجموعة Rolls Royce تمنح السوق ثقة عارمة، لاسيما الفترة القليلة الماضية وماشهده من نمو متسارع وتيسيرات تمنحها الدولة للاستثمار والمستثمرين.

وقال نأمل فى الاستثمار بشكل أكبر فى السوق المصرية والاستفادة من الخبرات المتواجدة به.

وأضاف Zumbach أن مولدات Rolls Royce هى أقل استهلاك للوقود مقارنة بمثيلاتها وأقل فى الإنبعاثات الكربونية وتوفر اعتمادية عالية لتوفير الطاقة بالنسبة للاستخدامات الأكثر حساسية مثل المستشفيات والداتا سنتر ومشروعات المياه والصرف الصحي.