توقيع اتفاق جديد بين السعودية وأمريكا فى مجال الطاقة

اتفاق جديد لخارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة وقعه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض مع وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر م. جرانهولم، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، يمثّل خطة تنفيذية مشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في 15 يوليو 2022م، بين البلدين، كما يضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.



وناقش وزير الطاقة السعودي ونظيرته الأمريكية آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة. و تشمل هذه المجالات إدارة الكربون ، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 15 يوليو 2022م.

واتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.