الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

6  نصائح لتفادي أضرار الموجة الحارة وترطيب الجسم

موجة حارة
موجة حارة

تضرب موجة حارة عدد من المدن المصرية في الساعات الأخيرة، لذا حذرت الأرصاد من الطقس طول أيام الأسبوع، وارتفاع درجة الحرارة.

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ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. تصل في بعض المدن لـ42

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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

لذا تقدم لكم بوابة الوفد عدد من النصائح المهمة لترطيب الجسم، وتأهله لتحمل درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

  • اختيار الملابس المناسبة: ارتدِ ملابس خفيفة ومصنوعة من نسيج قطن.
  • الحرص على شرب الماء بانتظام: يعتبر شرب الماء بانتظام أهم وسيلة للترطيب، حاول شرب الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، حتى وإن لم تكن تشعر بالعطش.
  • تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل في الجسم.
  • تناول الأطعمة المائية: تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم، قم بتناول الفواكه والخضروات الطازجة مثل البطيخ والشمام والبرتقال والخيار والطماطم.
  • تقليل المشروبات المنبهة قدر الإمكان: قد يزيد تناول المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي من فقدان السوائل في الجسم. قم بتقليل استهلاك هذه المشروبات أو استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير المحلاة.
  • استخدام مرطب الجلد: استخدم مرطب الجلد بانتظام للمساعدة في ترطيب البشرة ومنع فقدان الرطوبة. 
  • تجنب النشاطات البدنية الشاقة في فترات الحرارة العالية: قم بتقليل النشاطات البدنية المكثفة في فترات الحرارة العالية، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان السوائل والإجهاد الحراري.
  • البقاء في أماكن مظللة وباردة قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة من الحرارة، استخدم مروحة أو تكييف الهواء للمساعدة في تبريد البيئة.

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الجريدة الورقية