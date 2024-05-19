6  نصائح لتفادي أضرار الموجة الحارة وترطيب الجسم

تضرب موجة حارة عدد من المدن المصرية في الساعات الأخيرة، لذا حذرت الأرصاد من الطقس طول أيام الأسبوع، وارتفاع درجة الحرارة.

لذا تقدم لكم بوابة الوفد عدد من النصائح المهمة لترطيب الجسم، وتأهله لتحمل درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة