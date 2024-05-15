الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية كبداية لموجه حارة إلى شديدة الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائب للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه متوقع غداً نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت: "متوقع غداً اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر ، وسرعة الرياح من 50 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4.5 متر".

درجات الحرارة غداً الخميس

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20.