عاجل
المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

ارتفاع حرارة الطقس
ارتفاع حرارة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية كبداية لموجه حارة إلى شديدة الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائب للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

txt

الأرصاد الجوية: البلاد تشهد أجواء ربيعية حارة

txt

الأرصاد تُحذر.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من الغد

وأوضحت الهيئة، أنه متوقع غداً نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت: "متوقع غداً اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر ، وسرعة الرياح من 50 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4.5 متر".

درجات الحرارة غداً الخميس 

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20.

 

الجريدة الورقية