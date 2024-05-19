كولر : تقييم شامل لموقف علي معلول الطبي فور العودة إلى القاهرة

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاصابة التي تعرض لها الظهير الايسر التونسي علي معلول خلال مواجهه الترجي التي أقيمت امس وانتهت بالتعادل السلبي بالذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وبسؤاله عن إصابة علي معلول في تصريحات عقب اللقاء، قال: بعد العودة للقاهرة سنقوم بتقييم حالة علي معلول، لم نحدد حتى الآن الإصابة، وليس لديَّ معلومة مؤكدة بشأن الإصابة، لكن بعد العودة للقاهرة سيجري أشعة لتحديد حجم الإصابة.

وواصل: الكرة التي انفعلت بسببها لأن حكم اللقاء احتسب تسللًا، ولم يعطنا إتاحة الفرصة من أجل الهجوم على مرمى المنافس، لذلك ظهرت في حالة انفعال.

وأتم: أي مباراة أخوضها مع الأهلي أسعى للفوز بها، ولا بد أن نقبل نتيجة التعادل، والترجي فريق قوي وخلق فرصة أو فرصتين، ولذلك علينا الحذر في الإياب وأن نكون في حالة صلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نهاجم من أجل الفوز باللقب