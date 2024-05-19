أطعمة محظورة لعلاج التهاب البنكرياس.. طبيبة أمراض جهاز هضمي توضح

أوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء ديليارا ليبيديفا مدى أهمية التعرف على التهاب البنكرياس في الوقت المناسب وما هي الأطعمة الموجودة في النظام الغذائي، والتي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم الحالة ومن بين هذه المنتجات هناك تلك التي يستهلكها الكثير من الناس كل يوم.

من الواضح أن اليرقان في الجلد والصلبة، وكذلك بياض الجلد، يعد من الأعراض الخطيرة يصعب تجاهل مثل هذه العلامات وبالطبع لا يجب إهمالها. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير الانتفاخ وفقدان الوزن غير الطوعي إلى مشاكل خطيرة في البنكرياس.

وحذرت الطبيبة في قناتها على تيليجرام من أن الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس تشمل الغثيان والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم.

تقول طبيب الجهاز الهضمي إن التغذية السليمة لالتهاب البنكرياس يمكن أن تصبح نوعًا من العلاج، وتشمل القائمة أنواع اللحوم الخالية من الدهون والأسماك الخالية من الدهون والحبوب ومنتجات الألبان.

أطعمة محظورة لمرضي البنكرياس

ومع ذلك، هناك أيضًا أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشاكل في البنكرياس بادئ ذي بدء، إنه الكحول ومن الأطعمة المحظورة ذكر الطبيب البصل والسبانخ والراوند والفجل.

وشددت ديليارا ليبيديفا على أن "هذه المنتجات يمكن أن تزيد من الالتهاب، ولكي لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، يوصى بتجنب الأطباق الحارة والأطعمة الدهنية.

تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا خصيصًا لـ MedicForum: "تلعب منتجات صحة البنكرياس دورًا مهمًا في الحفاظ على وظائفه ومنع تفاقم الأمراض المختلفة، مثل التهاب البنكرياس".

البروتينات الخالية من الدهون

تعتبر البروتينات مصدرًا مهمًا للطاقة ومواد بناء لأنسجة الجسم، ومع ذلك، بالنسبة لأمراض البنكرياس، يوصى باختيار أنواع البروتين الخالية من الدهون وسهلة الهضم، مثل الدجاج منزوع الجلد والديك الرومي والأسماك قليلة الدسم والجبن قليل الدسم.

منتجات الحبوب الكاملة

قد تكون الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والشعير والحنطة السوداء مفيدة لصحة البنكرياس بسبب محتواها العالي من الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

نظام الشرب

يعد الحفاظ على نظام الشرب المناسب أمرًا مهمًا أيضًا لصحة البنكرياس، وينصح بشرب كمية كافية من الماء لمساعدة الجسم على التكيف مع عملية الهضم والتخلص من السموم.