التغذية ليست السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. طبيبة تكشف التفاصيل

قالت طبيبة القلب أولغا بوكيريا، بحلول سن الأربعين، يصاب كل شخص ثانٍ بترسبات الكوليسترول في الأوعية الدموية بسبب الإجهاد.

وأشارت طبيبة القلب بوكيريا إلى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول غالبًا ما يرتبط بعادات الأكل لدى الناس، ولكن الإجهاد اليومي له تأثير أكبر بكثير على المشكلة.

وصرحت أولغا بوكيريا: التغذية ليست السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول، بل هو سببها الرئيسي هو التوتر.

أسباب ارتفاع مستويات الكوليسترول

عندما ترتفع مستويات الكوليسترول، تبدأ هذه المادة الدهنية بالترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور الترسبات، إن انتشار مثل هذه اللويحات يعني تطور تصلب الشرايين - وهي حالة مرضية للأوعية الدموية تفقد فيها أنسجتها مرونتها وقدرتها على التمدد بشكل جيد مع ارتفاع ضغط الدم. عندما تصبح جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، فإنها تتضرر بسرعة أكبر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب.

وبحلول سن الأربعين، تظهر خطوط الكوليسترول على كل شخص ثاني تقريبًا في جدار الأوعية الدموية - وهي المرحلة الأولى من تكوين البلاك، والتي أساسها الكوليسترول منخفض الكثافة.

ويزداد خطر تكوين اللويحات بشكل نشط وسريع عند الرجال بعد 45 عامًا عند النساء - بعد 55 عامًا. والسبب في ذلك ليس التغذية فقط.، وقالت طبيبة القلب في قناة برقية إن السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول هو التوتر.

وأوضحت بوكيريا أنه في حالة التوتر يتم إطلاق عدد كبير من الهرمونات التي تسبب ردود فعل فسيولوجية ونفسية لمثل هذا التوتر، ويعد الكوليسترول ضروريًا لإنتاج الهرمونات، لذلك يبدأ الجسم بشكل انعكاسي في تصنيعه بشكل مكثف.

فقط 20٪ من الكوليسترول يأتي إلى الجسم من الطعام. والـ80% المتبقية تتشكل في الجسم، وحذرت طبيب القلب من أن التغذية السليمة لن تساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتنصح الطبيبة بزيادة مقاومة الإجهاد - أولا وقبل كل شيء، يساعد النشاط البدني الكافي، والمشي في الطبيعة، والرياضة، ووفقا لبوكيريا، فإن زيادة الكورتيزول بسبب الإجهاد يؤدي أيضا إلى زيادة مستويات السكر والأنسولين، مما قد يؤدي إلى أمراض مزمنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض التنكس العصبي وأمراض المناعة الذاتية، والسكري والسرطان.