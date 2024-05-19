بسمة وهبة تناشد النائب العام ووزارة الداخلية والأزهر.. (تفاصيل)

شاركت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام وتظهر فيه وهي في حالة من الغضب وتناشد خلال المقطع كل من النائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر.

وأوضحت بسمة اعتراضها التام على أحد المنظمات الجديدة قائلة:" ايه علاقة دول بالدين مين اداهم التوكيل انهم يعملوا كدة بصفتهم ايه حاشرين نفسهم، هما عاوزين يعملوا ايه عايزين يدمروا الشباب عايزين يدمرو الاطفال ، دول بيلعبو بدماغ ولادنا انتو أعلنتوا الحرب على فكرة على ثوابت الدين انتو بتشككوا في الدين، انتو اسأتوا الأدب مع ربنا ومع رسوله الكريم انتو مين مين وكلكم عشان تتكلمو في الدين "، وأضافت:" اللي عايزة اقوله أغيثونا ..النائب العام أغيثنا وزارة الداخلية أغيثونا من هؤلاء".

ووجهت كلامها لعلماء الدين ولشيخ الأزهر قائلة:" أين علماء الدين لشيخ الأزهر اغاثة انا بستغيث بيك اعمل حاجة معرفش ايه هي بس اعمل حاجة للناس دي، الناس دي جاية تلعب في ثوابت الدين وتألف دين جديد وتهد العقيدة بتاعتنا الناس دي جاية عشان تخلينا كلنا نعمل معاصي عشان تحلل الحرام، يا شيخ الأزهر أنا برجوك وبتوسل اليك انك تشوف حل مع هؤلاء الناس... الناس دي لا واحد فيهم معاه شهادة في الدين ولا واحد فيهم دارس دين دول داخلين عشان بس يهدوا عقيدة الدين عشان أعلنو الحرب على ثوابت الدين ".

ده حتى في كلامكم مبتقولوش على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لكن قاعد تبجل في صاحبك وزميلك شريكك كلكم متآمرين على الدين الاسلامي".

وتابعت:"ربنا سبحان وتعالى لازم تتأدبوا معاه سيدنا النبي لازم تقولوا عليه افصل الصلاة والسلام لو عايزين تتكلموا عليه، متغلطوش في العقيدة متغلطوش في الدين متراجعوش في الدين ، مين قالكوا اننا عايزين حد يراجعلنا في الدين يوم ما نبقى عاوزين نسأل على حاجة هنسأل الأزهر بوصلة العالم الإسلامي كله مش انتو ، انتو مين انتوا".

وتوالت التعليقات على مقطع الفيديو قائلين أن حديثها يقصد منظمة تكوين فكانت أبرز التعليقات كالآتي:"هي بتتكلم عن تكوين طبعًا"، “المفروض تتقفل تكوين لأنها بتشكك في الدين والسنة”،"هي غالبا بتتكلم عن المفكرين بتوع مركز تكوين".