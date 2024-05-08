علاء مبارك لمؤسسي مركز "تكوين": "بتاعت مين إزازة البيرة دي يا عفاريت"

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقا، علّق فيها على الجدل الدائر بعد الإعلان عن مركز "تكوين للفكر العربي" .

وكتب علاء مبارك "مركز تكوين الفكر العربي، لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان ! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية، وده كلام جميل جداً ومحترم".

وتابع "بس المشكلة ان هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الاشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون اساساً في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج، منكرا وجود المعراج ! وهنا تأتى المشكلة، لانه ليس لكل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة يأتى ليتحدث ويفتى ويلقى بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم".

واستكمل "أفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه و دور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقة للدين الإسلامي".

واختتم علاء مبارك حديثه متهكما، قائلا "نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم و الأهم إزازة البيرة الاستلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت ".

“مركز تكوين الفكر العربي”



أُسّس “مركز تكوين الفكر العربي” في الـ 4 مايو 2024، ومن ضمن أعضائه الكاتب يوسف زيدان، وإسلام بحيري، ويرأسه الإعلامي إبراهيم عيسى.

