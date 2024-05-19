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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد النحاس: الزمالك قادر على التتويج بكأس الكونفيدرالية ومحمد شحاتة لاعب متميز

الزمالك
الزمالك

أشار عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق إلى قدرة الزمالك على تخطي نهضة بركان والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023- 2024".

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وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بثنائية مقابل هدف وحيد في المغرب.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور":"نهضة بركان تمكن من حسم الشوط الأول في المغرب، ولكن الزمالك قادر على الفوز في القاهرة والتتويج باللقب".

وتابع: "توتر لاعبي الزمالك هو السبب في استقبال هدفين في مباراة الذهاب ولكن يُحسب لهم العودة للمبارة في الشوط الثاني".

وأكمل: "ما شاهدته من فريق نهضة بركان ومعين الشعباني يظهر مدى قوة الفريق".

وأردف: "محمد شحاتة لاعب متميز ودربته في طلائع الجيش، والمشكلة كانت في انطلاقته مع جوميز، ولكنه اثبت نفسه بشكل كبير وما زال أمامه الكثير لم يظهره بعد".

وأتم:" الزمالك يحتاج إلى الهدوء بشكل كبير أمام نهضة بركان، والظهور بشكل متماسك أمام الجماهير التي ستسانده بشكل كبير".

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