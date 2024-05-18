جوميز: أتمني أن تكون هناك عدالة في المباراة وأحترم نهضة بركان

أكد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة نهضة بركان صعبة جداً، وفريق نهضة بركان منافس قوي.

وقال جوميز بالمؤتمر الصحفي:" نهضة بركان كان أفضل من الزمالك في بداية لقاء الذهاب، وسجل هدفين ولكن الزمالك نجح في العودة وتسجيل هدف، وأحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفني، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب".

وأضاف جوميز :" أوباما وشلبي عادا للفريق وسيشاركان في تدريب اليوم، ومتاحين لمباراة الغد ، والبنيني سامسون لاعب جيد، وأحياناً يشارك في مركز الجناح ويدخل إلى العمق مثلما حدث في مباراة دريمز الغاني وسجل هدف من نفس المركز".

وتابع المدير الفني :" وجود ضغط على الفريق أمر طبيعي عندما نصل لهذا المستوى ونخوض نهائي بطولة قارية، ونخوض المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في الملعب".

وفيما يخص استبعاد محمود علاء وبعض اللاعبين قال :" هذا قراري ومحمود علاء لاعب كبير جداً، وعندما يكون جاهز بدنياً سيتواجد مع الفريق".

وتابع :"فريق نهضة بركان لديه نقاط قوة، وفي حالة اعتماد الزمالك فقط على خوض مباراة الإياب على ملعبه فسيخسر فريقه المباراة، ولابد من بذل أقصى جهد في اللقاء".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أتمنى أن تكون مباراة الغد قوية وممتعة للجميع ويستطيع الزمالك الفوز في نهاية المباراة".

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق متصل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي ، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض" .

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.