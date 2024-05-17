بيومي: جوميز بدأ في ترك بصمته مع الزمالك.. والفوز على نهضة بركان في المتناول

أكد خالد بيومي، المحلل الرياضي أن الزمالك يستطيع الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، مُشيرًا إلى أن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق بدأ في ترك بصمته مع الأبيض.

وقال خالد بيومي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يستطيع الفوز على نهضة بركان المغربي، والعودة في النتيجة بعد الهزيمة في مباراة الذهاب، والتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "معين الشعباني، المدير الفني لنهضة بركان المغربي لديه خبرات كبيرة مع الكرة المصرية، ومع الترجي تُوج بدوري أبطال إفريقيا مرتين، ولكن مع نهضة بركان ليست لديه الجودة التي تساعده على تحقيق البطولة".

وتابع: "الزمالك لديه مدرب بدأ في ترك بصمته مع الفريق، وعلى جوزيه جوميز أن يحسن اختيار التشكيل، وأن يلعب على قلبي الدفاع وحارس المرمى والظهير الأيمن".

وأتم خالد بيومي تصريحاته قائلًا: "الجبهة اليسرى هي الأقوى لنهضة بركان، وعلى الزمالك ألا يندفع هجوميًا، ولكنه مطالب بتسجيل هدف مبكر، لينجح في تسهيل مهمته في المباراة".