توك توك يُنهي حياة طفلة بمركز سمالوط في المنيا

شهد مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم، حادث مصرع طفلة دهسا تحت عجلات توك توك، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، جثمان طفلة 3 سنوات، لقيت مصرعها جراء حادث تصادم توك توك بها، بقرية قلوصنا إحدى قرى مركز سمالوط.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير الأمن، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بقرية قلوصنا ، بطفلة عمرها 3 سنوات ، وتقيم بذات القرية، وذلك اثناء اللهو، ولفظت انفاسها الأخيرة على الفور ، وتم نقلها لمستشفى سمالوط التخصصي ، تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان ، واكد فى تقريره ان الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة للحادث ، ولا توجد بها شبهه جنائية فى الوفاة ، وهذا ما اكدته ايضا التحريات الأولية لمباحث المركز ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم التحفظ علي التوتوك ، بمعرفة الرائد يحيى شاهين رئيس مباحث المركز، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

وفي سياق متصل ، صرحت النيابة العامة، بمركز بنى مزار، شمال المنيا ، بدفن طفلان لقي مصرعهما، متأثرين بحروق بالجسم، نتيجة اشتعال النيران بمنزل، داخل قرية أبو العنين بمركز بني مزار، شمال المنيا، وذكر الطبيب مفتش صحة المركز، في تقريره، انه لاتوجد شبهه جنائية في الوفاة، وهذا ما اكدته التحريات الأولية لمباحث المركز بعد سماع اقوال الشهود العيان، وامرت النيابة قرارها المقدم.

حيث تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش مدير أمن المنيا ، اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز ، يفيد بإندلاع حريق هائل بمنزل ، داخل قرية ابو العنين ، بمركز بني مزار، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لإخماد الحريق، الذي نشب بمنزل مكون من دورين في القرية ، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة ، فيما تسبب الحريق في مصرع طفلين متأثرين بحروق متفرقة بالجسم ، وحدوث تلفيات جسيمة بمحتويات المنزل.

وكشفت المعاينة الأولوية لمباحث المركز بقيادة الرائد احمد سامى رئيس مباحث المركز ، ومعاونه النقيب محمود ندا، ان اندلاع الحريق بسطح المنزل بمخلفات زراعية (بوص) ، وامتدادها لباقي غرف المنزل ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام ، تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التصرف.