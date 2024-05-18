2يوليو ..محاكمة 10 متهمين لاتهامهم بقتل شخص بالخانكة 

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة ،جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو ، محاكمة 10 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهم، باستخدام أسلحة نارية "3 بندقيات خرطوش، وفرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، للاستدعاء الطبيب الشرعي وسماه مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

2يوليو ..محاك مة 10 متهمين لاتهامهم بقتل شخص بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 299939 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ف م"، 24 سنة، تباع، و"زين ع ح"، 22 سنة، هارب، و"محمد أ إ"، محبوس، 19 سمة، عامل، و"عبد الله ك ا"، هارب، طالب، 25 سنة، ومحمد ا م"، 24 سنة، عامل، و"محمد ص ا"، 25 سنة، سائق، و"خليل و خ"، هارب، و"محمد ص ص"، 17 سنة، سائق، و"سيد م ع"، 18 سنة، عامل توصيل، و"قاسم س ق"، 43 سنة، هارب، لأنهم في يوم 23 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه سعيد أمين صلاح محمد عمر، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بندقيتين، فرد خرطوش"، وحاشوهم بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبانها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان - ذلك حال تواجد باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة شادين من أزره وبحوزتهم الأسلحة النارية سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (3 بنادق وفرد خرطوش)، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.

حبس سائق توك توك لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين في القليوبية

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35543 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد أ م"، 53 سنة، سائق توك توك، لأنه في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".

وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزته كيس بداخلة 26 لفافة مماثلة، وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض (مطواة)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وعازيا قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.