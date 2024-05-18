استبعاد رئيس لجنة و3 مراقبين من امتحانات إعدادية البحيرة

بسبب الغش الإلكتروني..

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية بإدارة وادي النطرون واستبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول و2 ملاحظين لحين انتهاء التحقيقات على الفور إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم إحالة الطالب للتحقيق، مع إستبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعدد 2 من الملاحظين بتلك اللجنة، وذلك لحين إنتهاء التحقيقات معهم. وذلك فور رصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لحالة غش إلكتروني خلال مادة الهندسة بالفترة الأولى بإمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بإحدى لجان وادي النطرون.

وأكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، ومنها منع دخول أي أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية سواء مع الطلاب والملاحظين.

وأي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

من الجدير بالذكر أن الامتحانات سبقها إعداد جيد ورفع درجة الإستعداد، كما عقد وكيل الوزارة عدة إجتماعات مع رؤساء اللجان شدد خلالها على الالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش.

كما أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية إنطلقت يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو وتتم أمام 627 لجنة تستقبل أكثر من 115 ألف طالب وطالبة بعدد 18 إدارة تعليمية.