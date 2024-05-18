موسم حج 1445.. المملكة تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

استعدت المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445 هـ، وأعلنت جاهزية جميع أجهزتها لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن وراحة قاصدى البيت الحرام والمسجد النبوى.

و‎أكد رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أطلقت خطتها الاستباقية لموسم حج 1445هـ، مدعومة بحزمة من المبادرات النوعية لتهيئة الأجواء التعبدية لضيوف الرحمن؛ تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وتقديم أفضل الخدمات الدينية لحجاج بيت الله الحرام.



جولات رقابية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على محطات الوقود داخل نطاقها الإشرافي، استعدادا لموسم حج هذا العام، حيث تم الوقوف على 30 محطة وقود بمشاركة 100 متطوع.

وتهدف الجولات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي والسلامة المهنية للعاملين، وجاهزية المصليات والمرافق وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، حيث تسخر الأمانة كافة الإمكانيات اللازمة والكوادر البشرية والآليات وأحدث التقنيات، وذلك استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية في حج هذا العام.

وتقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج، ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها، ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية.



الصحة السعودية تدعو إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات



دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة العربية السعودية هذا العام إلى الحرص على مبادرة واستكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق صحتي" وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 اعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ ، وجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا اُعطيت خلال عام ١٤٤٥هـ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اُعطيت خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حرصاً على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

ولفتت "الصحة" إلى أن التطعيمات لحجاج الداخل تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى الراغبين للحج هذا العام المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، وعلى الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية " في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx .

وعزت الوزارة باستكمال التطعيمات قبل الحج إلى أن موسم الحج يجمع حشودا كبيرة من القادمين من مختلف أنحاء العالم يؤدون نفس المناسك في مكان واحد، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى للعديد من الأمراض المعدية المنتشرة في بعض دول العالم .



وأوضحت أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها "الصحة " قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده -بإذن الله- على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، ويحمي ممن حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، كما يسمح للقادمين من الخارج بدخول المملكة و المشاعر المقدسة.



ويضم أبرز تطعيمات الحج لحجاج الخارج التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية، ويحمي من عدوى بكتيرية خطيرة تصيب المخ والحبل الشوكي وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم، إضافة إلى التطعيم ضد الحمى الصفراء الذي يحمي من عدوى فيروسية تنقل عن طريق البعوض، إلى جانب التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوصت "الصحة" بأهمية إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة في المملكة، بما فيها التطعيم ضد فيروس كورونا -١٩ و الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب تحديث التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف، مشيرة إلى أنه يمكن للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية في الرابط: ‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx:

قطار المشاعر المقدسة



أشرفت الهيئة العامة للنقل، على قياس مدى الجاهزية لقطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين السريع، والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك تزامنًا مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ، حيث تضمنت عمليات الإشراف والرقابة زيارات ميدانية لمحطات قطار المشاعر المقدسة، والتي تتكون من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر المقدسة 72 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ أكثر من 2000 رحلة؛ تسهم في تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.

كما شملت الزيارات الميدانية الوقوف على مدى جاهزية قطار الحرمين السريع بجدة، الذي يتكون من 5 محطات و35 قطارًا، حيث يتجاوز عدد الرحلات لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج أكثر من 3.8 آلاف رحلة، ليضيف بذلك تجربة تنقل مريحة وسهلة.

كما وقفت الهيئة على قياس مدى الجاهزية لقطار الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، والذي يسهم في تنقل المسافرين وحجاج بيت الله الحرام داخل مبنى المطار الجديد (الصالة 1) من منطقة إجراءات السفر إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس، ويبلغ طول مسار الناقل الآلي 750مترًا، وبطاقة استيعابية تبلغ 4000 مسافر في الساعة في الاتجاه الواحد، مزودًا بأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمسافرين.

وتواصل الهيئة العامة للنقل جهودها للتأكد من مدى كفاءات وجاهزية جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن وضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.



5 منافذ برية ومنفذ جوي



رفع تجمع الشرقية الصحي جاهزية مراكز المراقبة الصحية في 5 منافذ برية حدودية، ومنفذ جوي، استعدادا لبدء استقبال حجاج بيت الله الحرام بالتزامن مع قرب موسم الحج هذا العام.

وأكدت إدارة المنافذ في تجمع الشرقية الصحي، أن مراكز المراقبة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات الطبية لاستقبال الحجاج، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقائية إضافة إلى توعية وتثقيف بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك الحج، وتقديم النصائح والإرشادات العامة قبل ذهابهم للمشاعر المقدسة.



سقيا الماء



أطلقت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع "سقيا الحاج" لحج هذا العام 1445هـ بهدف توفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن، وذلك في المشاعر المقدّسة، وفي منافذ الحرم، ومواقيت الإحرام، والمطارات، وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مضيفًا أن مشروع "سقيا الحاج " هو أحد مشاريع الجمعية النوعية التي تحظى بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج وعشر ذي الحجة، كما يأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية.

وبين أن الجمعية ستشارك هذا العام من خلال توفير 17 برادة سعة كلٍ منها 40 قدماً ذات التبريد العالي تتنقل في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة وتلبي البرادة الواحدة حاجة 60 ألف حاج، ويتم تعبئتها على مدار الساعة، وتوزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة خدمة لضيوف الرحمن وعملاً بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء"، مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام الميلادي الحالي وحتى الآن 166 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 1114 متطوعا ومتطوعة، يمثلون 11 فريقاً تطوعياً نفذوا خلالها 7879 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 179113 ألف ريال.



رقمنة منظومة التطويف



سخرت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتعزيز الإدارة العامة لشئون التطويف والمطوفين في موسم حج ١٤٤٥هـ، من خلال رقمنة منظومة التطويف في المسجد الحرام، والاستفادة من التقنية والتطبيقات الحديثة؛ لحوكمة عملها والارتقاء بخدماتها، بهدف تسهيل وتسريع مسار أعمال التطويف؛ بإنشاء تطبيقات رقمية ذكية منظمة لأعمال التطويف الميدانية، وإتاحة فرصة الحصول على خدمة التطويف والمطوفين لأكبر عدد ممكن من الأعداد المليونية المتوقعة من ضيوف الرحمن، لتسهيل عملية تطويفهم وأتمتة العمل، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم؛ ليؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم في خشوع واطمئنان، في ظِل الخِدمات والجهود المباركة التي تبذلها الدولة.

وتعتزم رئاسة الشئون الدينية في وضع خطط وبرامج تقنية رقمية؛ لمتابعة سير أعمال التطويف والمطوفين، ومدى التزامهم بالتعليمات والضوابط؛ لخلق بيئة مؤسسية محوكمة؛ تسهم في تجويد وتميز وريادة مخرجات أعمال التطويف والمطوفين.

وتولي الرئاسة أهمية تحقيق موافقة هدي المصطفى ﷺ في أداء شعيرة الطواف، ورفع المستوى العلمي والمعرفي والثقافي لمقدمي خدمة التطويف؛ لتأدية مهامهم على وجهها الصحيح بجدارة وإتقان، وحسن التمثيل للمملكة العربية السعودية أمام ضيوفها؛ من الحجاج والمعتمرين والزائرين، والسمو برسالة الحرمين الشريفين الدينية إلى العالمية؛ إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر.

وتقدم الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خِدمات عديدة لضيوف الرحمن، من أبرزها: استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم، وتطويفهم وتوعويتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويشرف على تنفيذ البرنامج ميدانيا أكثر من 160 شابا سعوديا مؤهلا تأهيلا شرعيا، في موسم الحج كما تقوم الإدارة بالتأكد من التزام المطوفين بما يصدر من تعليمات وضوابط؛ ومنع من يقوم بهذه المهنة من غير تصريح، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

وتعد إدارة التطويف والمطوفين إحدى الإدارات التي تنضوي تحت مظلة رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى تقديم الخدمة الإرشادية في كيفية أداء المناسك على الوجه الشرعي الصحيح لمن يحتاج إليها ويطلبها من الحجاج والمعتمرين ورواد المسجد الحرام. فيما يتوزع المطوفون داخل المسجد الحرام وخارجه بعدد من المواقع؛ بحيث يسهل على الحاج والمعتمر الحصول على المطوف وخدمة التطويف بيسر وسهولة دون مشقة.



الهوية الرقمية



أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.