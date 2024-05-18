جيش الاحتلال يستدعي فرقة تشكيل النار للقتال في جباليا (فيديو)

اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء الفرقة "98" التي أطلق عليها “تشكيل النار” مجددا، وذلك رغم سحبها من مخيم خان يونس في إبريل الماضي، لمواجهة المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جباليا، وفقا لقناة "العربية".

تمثل "تشكيل النار" رأس حربة قوات المشاة، وتضم ألوية مظليين وكوماندوز وغيرها من الوحدات الخاصة، وتوكل إليها المهمات الصعبة والمعقدة، ويقود الفرقة حاليا المقدم دان جولدفوس.

وتتبع الفرقة 98 لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، ويتخصص مقاتلوها في تنفيذ التطويق العمودي بواسطة المظلات والإنزال الهجومي بالمروحيات والقتال في عمق العدو باستخدام المدرعات والمدفعية، فيما يرى خبراء عسكريون أن إعادة استدعائها تعني وجود أزمة عسكرية في الجيش الإسرائيلي في عمليته بمخيم جباليا.

معلومات عن الفرقة 98

وتضمّ الفرقة ألوية المظليين والكوماندوز وغيرها من الوحدات الخاصة، وتُوكل إليها المهمات الصعبة والمُعقّدة.

تأسّست 1974 بعد حرب أكتوبر 1973 باسم الفرقة 96 وكان قائدها الأول العميد دان شمرون الذي أصبح لاحقاً رئيساً لأركان جيش الاحتلال.

وشاركت في اجتياح لبنان عام 1982، كما شاركت الفرقة في حرب يوليو على لبنان، ونفّذت عمليات إنزال لقوات المظليين في عمق لبنان وعلى طول نهر الليطاني في حين كانت هذه الفرقة في الأصل لواءً مدرعاً جرى حله في 2013، إلا أنه تقرر إعادة تشكيله في 2016، باعتباره لواء مشاة احتياطياً.

تضم بين 13 إلى 20 ألف جندي، وتتكون من وحدات هجومية، ووحدات دعم قتالية ودعم جوي، ووحدات استطلاع، ووحدات هندسة قتالية، واستخبارات عسكرية، وخدمات لوجستية. وكل لواء في الفرقة 98 يتراوح عدد جنوده ما بين 3-7 آلاف جندي.

قفزت حصيلة شهداء حرب غزة إلى 35386 والمصابين لـ79366، منذ بدء العدوان 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر جديدة بآخر 24 ساعة راح ضحيتها 83 شهيدا و105 مصابين.