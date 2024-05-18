فيروز.. "جارة القمر" تشجع الفلسطينيين على الصمود وتحدي الاحتلال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عدد من الفلسطينيين داخل منطقة رفح بقطاع غزة، أثناء تأديتهم أغنية "كان عنا طاحونة" للفنانة اللبنانية فيروز وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا وسط مشاركات عديدة من الجمهور لدعم رفح وغزة مطالبين بوقف إطلاق النار.

فيروز

وكان الفيديو الذي انتشر بعنوان "فيروز في رفح"، وظهر خلاله شابة فلسطينية وهي تقود مجموعة أخرى من الأطفال والشبان أثناء تأديتهم الأغنية وكان الفيديو حديث السوشيال ميديا.

فيروز

معلومات عن جارة القمر فيروز

وبدأت الفنانة فيروز مسيرتها الفنية فى نهاية الأربعينيات حينما اكتشفها المؤلف الموسيقى محمد فيلفل حينما كان يبحث عن أصوات جديدة لضمها إلى الإذاعة اللبنانية، ومع اكتشافه لموهبتها وصوتها الشجى ضمها إلى الكونسرفتوار لتتعلم أصول الموسيقى والغناء، فأعجب المدير الموسيقى للإذاعة حينذاك حليم الرومى بصوتها فاقترح عليها اسمها الفنى فيروز.

علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك

كما تعرفت فيروز فى الإذاعة على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".

فيروز

سفيرة لبنان إلى النجوم

وخلال مسيرتها الفنية غنت لكبار الشعراء أمثال جبران خليل جبران والأخطل الصغير وسعيد عقل الذي لقبها بـ"سفيرة لبنان إلى النجوم."



وفى منتصف الخمسينيات تزوجت فيروز من عاصى الرحبانى وأنجبا أربعة أولاد، هم: زياد، وليال التى توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها، وهلى وريما.