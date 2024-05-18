السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خمسة شهداء في استهداف الاحتلال مخيم النصيرات

بوابة الوفد الإلكترونية

استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

 

وأوضحت مصادر طبية، أن شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا ارتفع إلى 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار المستشفى.

 

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم السبت، في مناطق متفرقة ووسط وجنوب قطاع غزة.

 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

 

 

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