(GameStop) الأمريكية تخسر خُمس قيمتها في يوم واحد

فقدت شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) الأمريكية خمس قيمتها السوقية في يوم واحد بعد أن انهارت أسعار صرف أسهمها، متأثرة بخبرين اثنين هبطا تباعاً على المستثمرين كالصاعقة، وهو ما أدى إلى موجة تخلص وبيع جماعي للأسهم هوى بها على الفور.

شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) الأمريكية

وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة "CNBC" الأمريكية، فقد انخفضت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) بنسبة 20% تقريباً خلال تداولات الجمعة، وذلك بعد أن تقدمت بطلب لبيع أسهم إضافية، إضافة إلى إفصاحها عن نتائجها المالية أظهرت هبوط المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي ملف تنظيمي جديد، قالت شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس الأميركية مقراً لها إنها ستبيع ما يصل إلى 45 مليون سهم عادي من الفئة "أ" في عرض في السوق. ويأتي البيع بعد ارتفاع أسهم الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع في انتعاش قصير لم يدم طويلاً.

وفي الوقت نفسه، وفي بيان آخر منفصل، قالت شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) الأمريكية، إنها تتوقع أن يتراوح صافي مبيعات الربع الأول بين 872 مليون دولار إلى 892 مليون دولار، بانخفاض من حوالي 1.24 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي. فيما كان اثنان من المحللين قد قالا سابقاً إنهما يتوقعان أن تبلغ إيرادات الربع الأول حوالي مليار دولار، وهو ما يعني أن الشركة تتوقع إيرادات بأقل من التوقعات.

صافي خسارة (GameStop)

GameStop

ومن المتوقع أن يتراوح صافي خسارة شركة ألعاب الفيديو الشهيرة (GameStop) الأمريكية، في الربع الأول بين 27 مليون دولار و37 مليون دولار، وهو أقل من خسارة صافية قدرها 50.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان سعر سهم شركة "جيم ستوب" قد سجل مستوى قياسياً عندما بلغ 64.83 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة أكثر من 200% عن إغلاق يوم 10 مايو، إلا أن هذا الارتفاع سرعان ما تلاشى وتبخر في وقت لاحق، مع انخفاض السهم بشكل حاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث أغلق السهم يوم الخميس عند 27.67 دولاراً فقط، بانخفاض أكثر من 50% عن أعلى مستوياته خلال الأسبوع.

وقال المحلل المالي مايكل باشتر إن شركة "جيم ستوب" ليست في وضع يسمح لها بتحقيق الربح، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف باشتر: "لقد حصلوا على 6 ملايين دولار العام الماضي وأحرقوا الأموال.. نتوقع أن يخسروا 100 مليون دولار سنوياً في المستقبل. إنه سباق لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إغلاق المتاجر بسرعة كافية للحد من الخسائر، لكن ليس لديهم خطة تشير إلى قدرتهم على زيادة الإيرادات أو الأرباح، كما أن أعمالهم الأساسية آخذة في الانخفاض"، بحسب الاسواق العربية.