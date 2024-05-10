افتتاح متجر ألعاب الهاتف المحمول على شبكة الإنترنت من Microsoft في يوليو

وفي غضون شهرين، ستتمكن من الحصول على ألعاب Microsoft للهواتف المحمولة من متجرها الخاص. كشفت رئيسة Xbox سارة بوند في قمة Bloomberg Technology Summit أن الشركة ستطلق متجرًا على الويب حيث يمكنك تنزيل ألعابها المحمولة والحصول على الوظائف الإضافية أو عمليات الشراء داخل التطبيق بسعر مخفض. وقال بوند إن الشركة قررت إطلاق متجر قائم على المتصفح بدلاً من التطبيق لجعله "يمكن الوصول إليه عبر جميع الأجهزة، وجميع البلدان، بغض النظر عن ذلك" حتى لا تصبح "مقيدًا بنظام بيئي واحد".

ستستضيف Microsoft ألعابها الخاصة فقط في البداية، مما يعني أنها ستحتوي على الكثير من العناوين من Activision Blizzard. إذا كنت تتذكر، فقد استحوذت على مطور الألعاب والناشر في صفقة بقيمة 70 مليار دولار تم إغلاقها العام الماضي. ستجد على الأرجح لعبة Candy Crush Saga، التي حققت على ما يبدو إيرادات بقيمة 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012، وألعاب Call of Duty المحمولة في الدفعة الأولى من العناوين المتاحة للتنزيل. قال بوند إن لعبة Minecraft قد تكون أيضًا واحدة من أولى الألعاب التي يمكنك الحصول عليها.

صرح متحدث باسم Xbox لبلومبرج أن هذه "مجرد خطوة أولى في رحلة [الشركة] لبناء متجر تطبيقات موثوق به له جذوره في الألعاب." وتخطط مايكروسوفت لفتح متجر التطبيقات لناشري الطرف الثالث في المستقبل، على الرغم من أنها لم تشارك جدولًا زمنيًا لهذا الهدف.

أعلنت الشركة لأول مرة عن نيتها إطلاق متجر ألعاب لأجهزة Android و iOS العام الماضي قبل وقت قصير من تطبيق القواعد بموجب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي. للامتثال لقواعد DMA، يتعين على Apple وGoogle السماح بإمكانية الوصول إلى متاجر تطبيقات الطرف الثالث على منصاتهما وتقديم أنظمة فوترة بديلة للمشتريات. كما أنهم مضطرون أيضًا إلى السماح بالتحميل الجانبي للتطبيق، وهو ما سيشكل تغييرًا هائلاً لشركة Apple، وهي شركة معروفة بنهج "الحديقة المسورة" في أعمالها.

وسيتمكن مشغلو متاجر تطبيقات الطرف الثالث من تجنب بعض الرسوم التي تفرضها شركتا جوجل وأبل، لكن لا يزال يتعين عليهم أن يدفعوا للشركات مقابل تجاوز المتاجر الرسمية لمنصات الهواتف المحمولة الخاصة بهم. لقد أوضح كلا العملاقين التكنولوجيين بالفعل كيفية تغيير الأمور لتتوافق مع لوائح DMA. ومع ذلك، وجد منافسو الشركات أن التغييرات التي يقومون بها غير كافية، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى البدء في التحقيق في خطط الامتثال الخاصة بهم.