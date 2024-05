انضمام Asteroids وResident Evil إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية

كشف المتحف الوطني القوي للعب عن أسماء المنضمين هذا العام إلى قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية. لقد نجحت Asteroids وMyst وResident Evil وSimCity وUltima في تحقيق النجاح. في حين أن هذا يعني أن أمثال Guitar Hero وMetroid وTony Hawk’s Pro Skater سيغيبون عن قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، إلا أنه سيكون من الصعب رفع دعوى ضد أي من المجندين الخمسة.

يتم اختيار الألعاب لقاعة الشهرة بناءً على عدد من المعايير، بما في ذلك التأثير الثقافي وتأثيرها على الصناعة. الكويكبات تناسب الفاتورة تمامًا. حققت مباراة 1979 نجاحًا هائلاً. باعت Atari أكثر من 70.000 وحدة أركيد، مما جعل Asteroids آلة اللعب بالعملة المعدنية الأكثر مبيعًا. كانت النسخة المنزلية على Atari 2600 تحظى بشعبية كبيرة أيضًا. على الرغم من أن الرسومات المتجهة كانت بدائية، إلا أن ذلك لم يقلل من حلقة اللعب المُرضية للغاية المتمثلة في تفجير الكثير من الصخور الفضائية.

كما حققت لعبة الألغاز البطيئة الوتيرة Myst نجاحًا كبيرًا في التسعينيات، حيث بيعت أكثر من 6 ملايين نسخة. ربما يكون Resident Evil هو الاسم الأكثر صلة بالقائمة للجماهير الحديثة. لا تزال السلسلة قوية بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من نشر اللعبة الأصلية لعام 1996 لنوع رعب البقاء.

في عام 1989، أصدرت شركة Maxis لعبة بناء المدن تسمى SimCity. وقد حفزت أنظمتها المعقدة للتصميم الحضري وإدارة المشكلات مجموعة من التتابعات وألهمت مبدعي الألعاب الإستراتيجية الأخرى في الوقت الفعلي، مثل Command & Conquer وAge of Empires. أما بالنسبة لـ Ultima: The First Age of Darkness، فإن لعبة 1981 تلك هي أحد أسس نوع لعب الأدوار. مطورو Dragon Quest وFinal Fantasy هم من بين أولئك الذين استشهدوا بها كتأثير، كما لاحظ GamesBeat.

تنضم هذه الألعاب الخمس إلى مجموعة كاملة من الأسماء البارزة الأخرى في قاعة مشاهير ألعاب الفيديو العالمية، بما في ذلك The Last of Us وWii Sports وBarbie Fashion Designer وComputer Space. يتم عرض المجندين بشكل دائم في The Strong in Rochester، New York.